Da anni ormai siamo abituati a sfruttare Amazon Alexa per farci aiutare durante le normali attività quotidiane in casa e per gestire i vari dispositivi smart home ma in Lamborghini hanno pensato che l’assistente vocale virtuale di Amazon possa fare molto di più e ce lo hanno voluto dimostrare con Lamborghini Huracán EVO.

Si tratta, infatti, della prima auto che può contare sull’integrazione completa con l’assistente Amazon Alexa, che potrà così essere sfruttato per regolare il climatizzatore, il riscaldamento dei sedili, il livello di illuminazione ambientale, gestire le telefonate e l’intrattenimento multimediale, controllare la navigazione, il tutto attraverso il ben noto comando vocale “Alexa”.

Amazon Alexa pienamente integrata in Lamborghini Huracán EVO

Chi acquisterà uno dei modelli Lamborghini Huracan MY21 con l’opzione “Smartphone Interface e Connected Services” potrà così contare su Amazon Alexa Integration, oltre che su Apple Carplay, Android Auto e Web Radio.

Lamborghini Huracán EVO a trazione integrale può vantare anche l’integrazione dell’assistente vocale di Amazon nel sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) e consentirà di accedere in tempo reale al feedback sulle dinamiche di guida della vettura (come la distribuzione della coppia, il Lamborghini Dynamic Steering e il controllo della trazione) tramite un comando vocale.

Ovviamente il supporto ad Amazon Alexa non si limita al controllo dell’auto, andando ben oltre e così sarà possibile controllare i varchi di accesso alla propria casa oppure gestire i termostati e il sistema di illuminazione, il tutto direttamente dalla Lamborghini.

La casa automobilistica ha reso noto che anche le attuali Huracán EVO possono contare su questi nuovi servizi, in quanto tutte le funzionalità del pacchetto Lamborghini Connected (ossia la soluzione studiata dalla casa automobilistica per aggiornare le varie funzionalità di Alexa attraverso update OTA periodici) possono essere aggiornate presso i concessionari autorizzati, il tutto senza costi aggiuntivi (potrebbero esserci tuttavia delle limitazioni in base ai vari mercati).

Chi ha questa Lamborghini, pertanto, potrà dedicarsi interamente alla guida e per il resto ci pensa Alexa.