La serie Xiaomi Mi Box è una delle più popolari tra chi è alla ricerca di un dispositivo Android TV e pare che il colosso cinese si stia preparando a lanciare una nuova generazione di Xiaomi Mi Box S, device che ormai ha sulle spalle oltre due anni (è stato lanciato alla fine del 2018).

La conferma arriva dal database dell’FCC (ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni), nel quale ha fatto la propria apparizione un inedito Xiaomi Mi Box S (la versione attuale del prodotto ha come numero di modello la sigla MDZ-22-AB mentre la nuova versione ha la sigla MDZ-22-AG).

Feature e immagini della nuova generazione di Xiaomi Mi Box S

Non aspettatevi rivoluzioni rispetto al modello lanciato nel 2018, in quanto il nuovo device Android TV di Xiaomi si caratterizza soltanto per alcune piccole novità, riproponendo in gran parte le feature del suo predecessore.

Stando a quanto è possibile apprendere dal database dell’FCC, la nuova generazione di Xiaomi Mi Box S potrà contare su una porta USB, una porta HDMI, un ingresso jack audio da 3,5 mm, ossia la medesima dotazione dell’attuale modello, così come identico è il design tra la nuova generazione e quella lanciata nel 2018.

Previous Next Fullscreen

C’è anche un’immagine dell’interfaccia di Android TV sullo schermo che mostra la solita interfaccia utente, così come non ci sarebbero novità per quanto riguarda il processore, che dovrebbe essere un Amlogic S905X (CPU di cinque anni fa).

L’unico cambiamento fisico degno di rilievo che al momento pare essere confermato è rappresentato dal telecomando: il nuovo modello, infatti, presenta un collegamento dedicato ad Amazon Prime Video in basso (prende il posto del collegamento “Live”, probabilmente meno utile).

Al momento non è chiaro quando questo modello aggiornato sarà lanciato sul mercato e non può essere esclusa l’ipotesi che Xiaomi decida di immetterlo senza particolari clamori.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso cinese.

Leggi anche: la recensione di Xiaomi Mi Box S