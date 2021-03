In occasione del lancio dei nuovi smartphone della Serie 30, ZTE ha presentato anche il suo nuovo orologio intelligente per il mercato cinese, ZTE Watch GT. Il dispositivo sfoggia un’estetica molto simile a quella di HUAWEI Watch GT 2 e si caratterizza per la cassa rotonda.

Caratteristiche, disponibilità e prezzo di ZTE Watch GT

ZTE Watch GT è uno smartwatch leggero, comodo, funzionale e dal prezzo relativamente accessibile. L’orologio è dotato di un display curvo AMOLED 2.5D da 1,19 pollici incastonato su di un corpo realizzato in lega di alluminio. Con un peso di appena 30 grammi, ZTE afferma che il suo nuovo smartwatch offre un’esperienza d’uso pensata per garantire il maggior comfort in assoluto.

ZTE Watch GT è un dispositivo completo dal punto di vista delle funzionalità, includendo la maggior parte delle opzioni e delle funzioni che altri dispositivi del genere – e spesso posizionati in una fascia di prezzo più alta – offrono. Lo smartwatch offre il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, con tanto di avvisi in caso di frequenza cardiaca anomala; il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno e dell’attività sportiva. A tal proposito, ZTE Watch GT supporta sedici modalità di allenamento diverse tra cui corsa all’aperto, tapis roulant, passeggiata all’aria aperta, escursione in bicicletta, spinning, yoga, corpo libero, basket e persino il calcio.

A proposito di calcio, questo è un ottimo dispositivo per i calciatori. Lo smartwatch, infatti, è dotato di un sistema di posizionamento GPS multimodale e di una particolare funzione che, dopo aver tracciato le posizioni di gioco, offre una mappa di calore con le aree in cui si è stati maggiormente attivi durante una partita. Per ogni attività, ZTE Watch GT offre il monitoraggio delle calorie, della velocità, dei passi e della distanza, oltre la frequenza cardiaca.

Inoltre, lo smartwatch è impermeabile fino a 5 ATM e può quindi essere indossato mentre si nuota (una delle modalità sport disponibili è proprio il nuoto). Non manca, poi, la possibilità di gestire le notifiche dal proprio polso, incluse le chiamate in arrivo; la possibilità di scattare foto da remoto, utilizzando lo smartwatch come otturatore; e ancora la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra varie opzioni e stili diversi, di controllare la riproduzione musicale e di sollevamento del polso per l’attivazione dello schermo.

Infine, ma non meno importante, ZTE Watch GT offre fino a quindici giorni di autonomia con un utilizzo normale e fino a ventitré giorni in modalità ultra risparmio. Lo smartwatch è disponibile in Cina al prezzo di 599 yuan (circa 78 euro al cambio attuale).