Lanciato in occasione del CES 2020, Suunto 7 è uno smartwatch con Wear OS by Google orientato al fitness nato per accontentare gli sportivi più esigenti, tuttavia fin dall’esordio il dispositivo è stato privo di importanti funzionalità. Lo smartwatch Android sta per ricevere un importante aggiornamento che introdurrà nuove feature attese da sempre.

Tra le nuove funzionalità l’update introdurrà in primis il monitoraggio del sonno con durata e fasi e informazioni su come quest’ultimo influisce sulle risorse corporee insieme alle attività quotidiane e allo stress.

L’aggiornamento di Suunto 7 aggiungerà inoltre il monitoraggio della frequenza cardiaca giornaliera attraverso un grafico sulle 24 ore per rendersi conto di come questa cambia durante il giorno nei momenti di attività e di riposo.

L’update introduce anche gli avvisi passo passo forniti da Komoot e visualizza le informazioni sul prossimo waypoint nella visualizzazione mappa quando si utilizza la navigazione del percorso.

L’aggiornamento di Suunto 7 verrà rilasciato il 19 aprile

I dettagli dell’aggiornamento sono stati pubblicati sul sito di supporto di Suunto questa settimana, tuttavia non includono il numero di build o la versione dell’app e suggeriscono che l’update non sarà distribuito fino al 19 aprile.

È strano che l’azienda ne parli ora, ma finalmente i proprietari di uno smartwatch Suunto 7 riceveranno delle funzionalità che attendono dal giorno del rilascio.

