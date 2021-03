Gli smartwatch sul mercato sono ormai tantissimi ma pochi sanno fare davvero numerose attività Smart, come potrebbe essere rispondere ad un messaggio o ad una notifica. Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2 rientrano fra questi e sono l’alternativa migliore attualmente sul mercato agli Apple Watch adatti esclusivamente ha chi ha un iPhone. Ebbene, della promozione di cui vi parleremo oggi ve ne abbiamo già parlato ma dato l’ulteriore calo e la prossima scadenza, vi spieghiamo come portarvi a casa uno dei due migliori smartwatch in circolazione al minimo prezzo.

Tra l’altro, aspetto da non sottovalutare, dalla fine di febbraio hanno ricevuto anche in Italia le funzioni di ECG e rilevamento della pressione arteriosa, diventando così ancora più completi. Seppur per usarla serve avere uno smartphone Samsung.

Promozione Go Galaxy su Galaxy Watch 3 e Watch Active 2

L’iniziativa promozionale in questione prende il nome di “Promo Go Galaxy” ed è valida per gli acquisti effettuati a partire dal 1 marzo fino al 28 marzo 2021 (salvo esaurimento anticipato delle scorte) e coinvolge i due suddetti smartwatch esclusivamente nella formula “venduto e spedito da Amazon” con uno sconto di 50 Euro sul prezzo praticato.

Il meccanismo per aderire all’iniziativa è semplice: basta cliccare sul tasto “Applica” nella pagina del prodotto scelto oppure inserire il codice sconto “SAMSUNGWATCH” in fase di acquisto per ottenere lo sconto immediato di 50 euro.

Ecco i prodotti in promozione, con prezzo finale e link all’acquisto:

Per quanto concerne termini e condizioni dell’iniziativa, occorre ricordare alcuni altri punti fondamentali: