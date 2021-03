Se stavate cominciando a temere che oggi non sarebbe arrivato alcun aggiornamento software per smartphone Samsung, potete tirare un sospiro di sollievo: il produttore sudcoreano ha infatti servito un poker notevole, con il primo update per il neonato Samsung Galaxy A52 da una parte e ben tre major update ad Android 11 con One UI 3.1 dall’altra.

Samsung Galaxy A52: le novità dell’aggiornamento

Presentato ufficialmente la settimana scorsa al fianco di Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 e annunciato co-protagonista di una nuova live programmata per domani, Samsung Galaxy A52 sta ricevendo in queste ore il primo aggiornamento software della sua finora breve carriera.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, il roll out ha già raggiunto il nostro Paese: l’aggiornamento pesa 721,90 MB e introduce la versione firmware A525FXXU1AUC4. Le patch di sicurezza presenti sono quelle di febbraio 2021 e il registro delle modifiche è piuttosto generico:

Le prestazioni di Fotocamera sono state migliorate.

La sicurezza del vostro dispositivo è stata migliorata. L’aggiornamento software include: Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

Eliminazione di bug.

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy A70s, Galaxy A71 e Galaxy A90 5G: le novità degli aggiornamenti

Anche gli altri tre aggiornamenti Samsung di oggi sono destinati a modelli di fascia media e presentano lo stesso contenuto di fondo: Android 11 e la One UI 3.1. I modelli interessati sono Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A70s e Samsung Galaxy A90 5G.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A71, il roll out dell’attesissimo major update ha già toccato il suolo europeo, con particolare riferimento a Belgio e Paesi Bassi. La nuova versione firmware implementata è la A715FXXU3BUB5 e contiene un trittico di novità: oltre ai già citati Android 11 e One UI 3.1 – annessi miglioramenti grafici e funzionali –, sono presenti anche le ultime patch di sicurezza mensili.

Samsung Galaxy A70s, non esattamente il modello più famoso della sempre più ampia e popolare famiglia “Galaxy A” (è venduto solo in India), segue a ruota e sta ricevendo esattamente le stesse novità: il file OTA in arrivo pesa oltre 2 GB, porta in dote la versione firmware A707FDDU3CUC6 e contiene Android 11, la One UI 3.1 e la SMR (Security Maintenance Release) del mese di marzo 2021.

L’ultimo aggiornamento di questa breve rassegna ha un destinatario eccellente: Samsung Galaxy A90 5G, il primo modello di fascia media del produttore a supportare il nuovo standard di rete. In questo caso il roll out ha preso le mosse dalla Corea del Sud, lo smartphone sta ricevendo la versione firmware A908NKOU3DUC3 e le novità sono quelle appena citate per gli altri due modelli.

L’introduzione della One UI 3.1 implica un rinnovamento della UI, nonché la presenza di versioni migliorate delle app stock di Samsung e di Benessere Digitale, della Dynamic Lock screen, delle personalizzazioni dell’AoD e di un maggior numero di funzioni nelle routine di Bixby.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A70s, Samsung Galaxy A90 5G

Tutti questi aggiornamenti sono in roll out graduale e arriveranno automaticamente tramite OTA su tutti i dispositivi supportati. In ogni caso, se siete possessori di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A70s e Samsung Galaxy A90 5G, potete effettuare un controllo manuale di disponibilità seguendo il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.