Domani, venerdì 26 marzo, Samsung terrà l’evento Galaxy Live, un esclusivo appuntamento pensato per offrire ai consumatori le più importanti e recenti novità sugli ultimi smartphone dell’azienda. L’evento avrà luogo alle ore 13:00 e potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale Samsung, oppure sui canali Facebook e YouTube di Samsung Italia.

Questo appuntamento del Galaxy Live sarà dedicato alla nuova famiglia di smartphone della serie A presentati nel corso del Galaxy Awesome Unpacked dello scorso 17 marzo. Parliamo di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72. L’evento consisterà in un racconto dinamico e interattivo nel corso del quale i consumatori potranno scoprire tutte le novità dei nuovi smartphone, le funzionalità innovative e le caratteristiche all’avanguardia che li compongono.

Condurrà Gazzoli, ma sono attesi anche altri ospiti

A presentare l’appuntamento sarà Gianluca Gazzoli, che mostrerà il funzionamento e alcune delle funzionalità principali dei nuovi Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72: nel corso del loro intervento, gli utenti potranno anche fare domande sfruttando la chat in tempo reale.

Eppure, Gianluca Gazzoli non sarà l’unica personalità influente che prenderà parte all’evento. Parteciperanno al Galaxy Live anche ZW Jackson, membro del team eSport Samsung Morning Stars, e le star di tiktok Jennifer Preda e Martina Socrate. “Galaxy Live” non significa solo informazione e intrattenimento, ma anche shopping. Al termine della diretta, infatti, i consumatori avranno assimilato tutte le informazioni necessarie per acquistare uno dei nuovi smartphone della serie A sfruttando alcune promozioni speciali disponibili per un periodo limitato.

Dal 26 al 30 marzo, infatti, i consumatori potranno utilizzare un codice sconto per l’acquisto di un nuovo smartphone Samsung della serie A. Nello specifico, utilizzando il codice “GALAXYA5230” si otterrà uno sconto immediato di 30 euro sull’acquisto di un Samsung Galaxy A52 o Samsung Galaxy A52 5G; utilizzando il codice “GALAXYA7250” si otterrà uno sconto immediato di 50 euro sull’acquisto di un Samsung Galaxy A72. Il codice sconto potrà essere utilizzato sia su Samsung.com che sugli shop online che aderiscono all’iniziativa.

Ricordiamo che Galaxy Live si terrà nella giornata di domani a partire dalle ore 13:00. L’evento potrà essere seguito in diretta sul sito ufficiale Samsung e sui canali YouTube e Facebook di Samsung Italia, dove sarà disponibile anche una live chat per porre domande in tempo reale a Gianluca Gazzoli. Si tratta di un’ottima occasione per intrattenersi e scoprire qualche informazione aggiuntiva sui nuovi smartphone, da tenere in considerazione per un futuro acquisto.