Ieri TIM ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata alla popolare trasmissione televisiva Amici condotta da Maria De Filippi, giunta alla sua ventesima edizione e che sabato ha esordito nella fascia serale.

Il concorso TIM Accende il Talento con Amici continuerà fino al 16 maggio 2021, mettendo in palio diversi premi, inclusi smartphone Samsung e abbonamenti gratuiti ai servizi TIMMUSIC e TIMVISION.

Si tratta della seconda fase di questa iniziativa dell’operatore telefonico (chiamata “TIM ACCENDE IL TALENTO CON AMICI –FASE SERALE”), per partecipare alla quale gli utenti dovranno iscriversi e rispondere ad alcune domande che riguardano Amici20, con la possibilità di vincere immediatamente ogni settimana diversi premi.

Come partecipare al nuovo concorso Amici di TIM

Il concorso prevede otto sessioni di gioco settimanali (la prima è quella che va dal 22 marzo al 28 marzo, la seconda dal 29 marzo al 4 aprile, e così via), in ciascuna delle quali gli utenti dovranno rispondere a una domanda (sono tre le possibili risposte tra cui scegliere) con la possibilità di vincere un premio in modalità instant-win (ogni settimana in palio ci saranno 2 Samsung Galaxy A32 5G, 400 abbonamenti per tre mesi a TIMMUSIC, 100 abbonamenti per sei mesi a TIMVISION Plus e 10 felpe Freddy di Amici).

Inoltre i clienti TIM Young avranno la possibilità di vincere una felpa Freddy autografata dai ragazzi di Amici 20 e partecipare a un collegamento in videochat con uno dei professionisti del programma televisivo.

Infine, tutti i partecipanti potranno prendere parte all’estrazione finale, con in palio 5 gift card da 1.000 euro ciascuna da sfruttare per l’acquisto di biglietti per concerti, musical, spettacoli di danza e teatro.

Potete trovare il sito dedicato all’iniziativa seguendo questo link mentre il regolamento competo è disponibile qui. Potete invece trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link. Non ci resta altro da fare che augurarvi buona fortuna.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche