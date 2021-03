Niantic, l’azienda che ha sviluppato Pokémon Go, ha annunciato su Twitter una nuova e importante collaborazione con Nintendo per la realizzazione di nuovi titoli. Il primo gioco che verrà realizzato sarà un titolo mobile in realtà aumentata (AR) basato sul popolarissimo franchise Pikmin.

Il franchise Pikmin in arrivo su mobile

Secondo le informazioni condivise da Niantic in una nota ufficiale, scopriamo che “l’applicazione includerà attività di gameplay realizzate per spronare la gente a camminare e a rendere la camminata più piacevole“. C’è molta eccitazione anche in casa Nintendo che a sua volta ha sottolineato l’importanza del gioco per “rendere le camminate più divertenti. Il nostro obiettivo è offrire alle persone una nuova esperienza che è differente dai giochi tradizionali. Speriamo che Pikmin e questa app diventino compagni nella tua vita.”

I Pikmin fanno riferimento ad un franchise in cui i giocatori devono esplorare un mondo simile alla Terra in cui abitano i Pikmin, simpatiche creature colorate. Non è ancora chiaro il modo in cui il gioco mobile funzionerà una volta realizzato, ma l’enorme successo di Pokémon Go è una conferma della grande qualità del team di sviluppo di Niantic nella realizzazione di giochi in realtà virtuale.

Se siete curiosi del titolo e volete restare aggiornati sugli sviluppi del gioco, potete utilizzare questo link e lasciare la vostra email personale.