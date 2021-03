Dalla Corea arrivano notizie piuttosto interessanti per Samsung e BOE, che sembrano essere giunte a un accordo per la fornitura di display OLED. Per la prima volta il produttore sud-coreano potrebbe affidarsi all’azienda cinese, probabilmente con l’intento di contenere i costi.

Accordo tra Samsung e BOE per i prossimi smartphone Galaxy M?

Secondo quanto riportano in Corea, BOE è pronta a fornire a Samsung pannelli OLED “flessibili”. Dopo qualche titubanza per la presunta fornitura per i modelli di punta 2021, pare che alla casa di Seul si siano convinti ad affidarsi all’azienda cinese per i prodotti di fascia media in arrivo durante la seconda metà dell’anno: dopo i modelli della serie Galaxy A, alcuni dei quali appena presentati, ci attendono infatti i nuovi Galaxy M 2021.

Con OLED “flessibili” si intendono pannelli dotati di un substrato flessibile; si tratta di un prodotto considerato “premium” nel settore, vista la sua leggerezza e lo spessore ridotto, che potrebbe essere sfruttato per smartphone con bordi edge o anche pieghevoli.

I display BOE sono stati utilizzati pure da Huawei, ma anche a causa delle difficoltà che sta affrontando quest’ultima con il ban, BOE sembra aver intenzione di espandersi con altri clienti. Samsung dovrebbe utilizzare i pannelli BOE per la serie Galaxy M 2021, ma non sono da escludere ulteriori accordi per il futuro nel caso tutto vada per il meglio: il fatto che il produttore abbia optato per l’azienda cinese lascia intendere che quest’ultima sia riuscita a convincere per la sua qualità, evidentemente in linea con gli standard Samsung per la fascia media.

È dunque possibile che questo possa essere l’inizio di una collaborazione per il futuro, che potrebbe consentire alla casa di Seul un abbassamento dei costi di produzione. Secondo la fonte, pare che BOE abbia fatto un’ottima offerta a Samsung per convincerla a firmare il contratto di fornitura, anche se quest’ultima per il momento ha preferito non sbottonarsi. Avremo sicuramente modo di parlarne più avanti, quando avremo maggiori indicazioni sui Galaxy M di quest’anno.