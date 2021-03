Torniamo a occuparci della novità introdotta da Google per supportare gli sviluppatori di applicazioni pubblicate sul Google Play Store e in virtù della quale la maggior parte di essi a partire da luglio potrà contare su un notevole risparmio delle commissioni pretese dal colosso di Mountain View.

In occasione dell’annuncio di tale modifica (una riduzione dal 30% al 15% delle commissioni per tutti gli sviluppatori che annualmente non superano 1 milione di dollari di ricavi), Google ha spiegato che avrà effetto su circa il 99% degli sviluppatori e i nuovi dati forniti da App Annie ci offrono la possibilità di approfondire proprio questo aspetto.

App Annie ci fornisce interessanti dati sul Google Play Store

Secondo App Annie, la stragrande maggioranza (97,9%) degli editori di Google Play Store ha guadagnato meno di 1 milione di dollari su base annua nel corso del 2020, il che consente loro di usufruire di questa commissione ridotta della metà.

Soltanto pochi sviluppatori su Google Play Store dovranno preoccuparsi della fascia di commissione più alta, in quanto la maggior parte sta registrando ricavi molto contenuti dai download a pagamento, dagli acquisti in-app o dagli abbonamenti (tale situazione dipende in buona parte dal trend dei mercati emergenti, nei quali i consumatori spesso non spendono per le applicazioni) e pertanto molti sviluppatori si sono trovati costretti a fare affidamento sugli annunci oltre sugli acquisti in-app per generare entrate.

Secondo App Annie, 85.381 sviluppatori di Google Play nel 2020 hanno generato meno di 100.000 dollari di spesa dei consumatori e 3.404 hanno generato da 100.000 dollari a 500.000 dollari. Nella fascia che va da 500.000 dollari a 750.000 dollari vi sono 568 sviluppatori mentre in quella che va da 750.000 dollari a 1 milione di dollari ve ne sono 359.

Superando la soglia di 1 milione di dollari, 215 sviluppatori arrivano fino a 1,25 milioni di dollari mentre 512 si piazzano nella fascia tra 1,25 milioni di dollari e 2 milioni di dollari e 1.308 superano quota 2 milioni di dollari.

In pratica, queste modifiche alle politiche del Google Play Store aiuteranno la grande maggioranza degli sviluppatori di app mobile, consentendo loro di guadagnare più soldi e provare a crescere ancora, magari per raggiungere il traguardo di 1 milione di dollari di entrate su base annua.