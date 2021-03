Dopo settimane di indiscrezioni, all’inizio di marzo ASUS ha finalmente presentato il suo nuovo atteso modello di punta, dedicato sia agli appassionati di gaming che a chi desidera avere tra le proprie mani un “mostro di potenza”: stiamo ovviamente parlando di ASUS ROG Phone 5.

Basta un rapido sguardo alla scheda tecnica per rendersi conto che ASUS non ha voluto lasciare nulla al caso, dotando il nuovo smartphone di un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione pari a 2.448 x 1.080 pixel (395 ppi), il supporto HDR10+, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e touch sampling rate di 300 Hz e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, un processore Qualcomm Snapdragon 888, fino a 18 GB di RAM LPDDR5, una tripla fotocamera (con un sensore principale SONY IMX686 da 64 megapixel, uno ultra grandangolare da 13 megapixel e uno macro da 5 megapixel) e una batteria composta da due unità da 3.000 mAh ciascuna.

ASUS ROG Phone messo a dura prova da JerryRigEverything

Come quasi sempre avviene quando viene lanciato un nuovo smartphone, anche ASUS ROG Phone 5 è finito nelle mani di JerryRigEverything, che ha pubblicato su YouTube un video con il quale tortura il telefono per valutare la sua resistenza.

Ovviamente si tratta di una serie di test che non hanno un “valore scientifico” ma che, ad ogni modo, permettono di farsi un’idea della capacità della scocca di ASUS ROG Phone 5 di affrontare eventuali incidenti:

E sempre a proposito del nuovo smartphone di ASUS, grazie a YTECHB.com è disponibile una galleria contenente gli sfondi ufficiali che chi acquisterà il device troverà pre-caricati.

Se desiderate avere un assaggio del nuovo smartphone di punta di ASUS anche sul vostro telefono, potete scaricarli e applicarli come sfondi: trovate la pagina dedicata su Google Drive seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

