La Festa del Papà 2021 si avvicina e per l’occasione OPPO lancia alcune offerte su smartphone Android e cuffie. L’iniziativa promozionale è valida fino alla fine del mese (con un’eccezione) presso i principali rivenditori, Amazon compresa, e arriva fino al 40% di sconto.

Le offerte OPPO per la Festa del Papà

Partiamo dagli smartphone OPPO in offerta per la Festa del Papà: fino al 31 marzo 2021 è possibile acquistare presso i rivenditori aderenti quattro smartphone Android della casa cinese a prezzi scontati. Per la precisione parliamo di:

OPPO Reno4 Z 8-128 GB a 269 euro (anziché 399)

8-128 GB a 269 euro (anziché 399) OPPO A91 a 199 euro (anziché 329)

a 199 euro (anziché 329) OPPO A53s a 169 euro (anziché 229)

a 169 euro (anziché 229) OPPO A52 a 149 euro (anziché 199)

Se non avete intenzione di cambiare smartphone potreste considerare un nuovo paio di cuffie. Ecco i modelli in promozione:

OPPO Enco X Wireless a 149,90 euro (anziché 179, fino al 21 marzo 2021) – acquista su Amazon

a 149,90 euro (anziché 179, fino al 21 marzo 2021) – acquista su Amazon OPPO Enco Free Wireless a 99,90 euro (anziché 169) – acquista su Amazon

a 99,90 euro (anziché 169) – acquista su Amazon OPPO Enco W31 True Wireless a 69,90 euro (anziché 99,90) – acquista su Amazon

Avete già deciso cosa regalare o regalarvi per la Festa del Papà?

