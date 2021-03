Siete alla ricerca di un buon smartwatch che possa affiancarvi nelle vostre sessioni di allenamento e perché no, nella vostra quotidianità per avere a portata di polso notifiche e chiamate? La recente offerta di Amazon sui Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2 possono rappresentare l’occasione giusta per portarci a casa a buon prezzo uno di questi gadget da polso. Escludendo gli Apple Watch infatti, compatibili esclusivamente con gli iPhone, c’è ben poco di valido sul mercato e Samsung con i suoi smartwatch rappresenta la miglior alternativa in termini di funzionalità Smart.

L’offerta consiste in un buono sconto di 50 Euro su Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2 a cui si aggiunge l’attuale offerta di Amazon che li propone da diverse settimane a un prezzo molto più basso rispetto a quello di listino.

Promozione Go Galaxy su Galaxy Watch 3 e Watch Active 2

L’iniziativa promozionale in questione risponde al nome di “Promo Go Galaxy“, è valida per gli acquisti effettuati a partire dal 1 marzo fino al 28 marzo 2021 (salvo esaurimento anticipato delle scorte) e coinvolge i wearable Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2, esclusivamente nella formula “venduto e spedito da Amazon“.

Il meccanismo di funzionamento della promo è semplice: è sufficiente cliccare sul tasto “Applica” nella pagina del prodotto scelto oppure inserire il codice sconto “SAMSUNGWATCH” in fase di acquisto per ottenere uno sconto immediato di 50 euro.

Purtroppo i modelli disponibili stanno terminando, le scorte infatti sono limitate e attualmente questi sono gli unici modelli rimasti, con prezzo e link all’acquisto:

Per quanto concerne termini e condizioni dell’iniziativa, occorre ricordare alcuni altri punti fondamentali: