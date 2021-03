Curiosi di scoprire quali sono stati i migliori smartphone Android di fascia alta dello scorso mese? E quelli di fascia media? Come d’abitudine, AnTuTu ha reso pubblica la classifica dei dieci migliori smartphone Android al mondo, realizzata sulla base delle informazioni raccolte dal 1 al 28 febbraio.

Migliori 10 smartphone Android di fascia alta di febbraio

Xiaomi Mi 11 non riesce a aggiudicarsi nuovamente il primo posto della classifica, cedendo il posto a vivo IQOO 7, un potentissimo dispositivo alimentato dal più recente SoC di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888, nonché uno dei primi smartphone al mondo a implementare questa nuova tecnologia. La versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna è riuscita a raggiungere 727.730 punti, staccandosi di poco dallo Xiaomi Mi 11, anch’esso con Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB di RAM e 256 GB di storage (e un punteggio pari a 708.990).

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il gioiellino dell’azienda sudcoreana, si piazza al terzo posto con lo stesso processore Qualcomm Snapdragon 888 e i suoi 680.130 punti. E’ molto interessante notare che, nonostante questi tre smartphone equipaggino tutti uno stesso processore, hanno in realtà ottenuto punteggi piuttosto differenti. Dal punto di vista delle prestazioni e dell’esperienza complessiva, tuttavia, sia vivo IQOO 7 che Xiaomi Mi 11 che Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sono impeccabili e questa differenza nel punteggio totalizzato non implicherebbe una più negativa esperienza nell’utilizzo dello smartphone Samsung, anzi.

Seguono, poi, HUAWEI Mate 40 Pro (654.616), Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, entrambi con processore Exynos 2100 (rispettivamente 646.172 punti e 638.272 punti) e ASUS ROG Phone 3. Nonostante si tratti di uno smartphone dello scorso anno, il gaming phone di casa ASUS ROG continua a apparire nelle classifiche mondiali. E ancora, all’ottavo posto si piazza OPPO Find X2 Pro, seguito dal Samsung Galaxy S21 5G. Chiude la classifica dei dieci migliori smartphone Android di fascia alta di febbraio il OnePlus 8 Pro.

Migliori 10 smartphone Android di fascia media di febbraio

AnTuTu ha anche pubblicato la classifica dei migliori dieci smartphone Android di fascia media di febbraio. In questo caso, è HONOR 30 a occupare la vetta della classifica con i suoi 404.202 punti, seguito da HUAWEI nova 7 e da Redmi 10X 5G in terza posizione.

La classifica prosegue poi in questo modo: realme 7 5G con MediaTek Dimensity 800U in quarta posizione, seguito da Xiaomi Mi 10T Lite 5G (Qualcomm Snapdragon 750G) e Redmi K30 5G (Qualcomm Snapdragon 765G). HUAWEI nova 7i è in settima posizione con il suo Kirin 810 e i 6 GB di RAM, seguito da realme 7 e Redmi Note 8 Pro. A chiudere la classifica dei dieci migliori smartphone Android di fascia media di febbraio è realme 6 con un totale di 290.194 punti.