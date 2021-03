Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 5G dovrebbero essere presentati tra meno di una settimana, durante il Galaxy Unpacked del 17 marzo 2021. In mezzo alle indiscrezioni legate alle specifiche spuntano oggi i presunti prezzi di vendita per il mercato europeo.

Altro leak per Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72: ecco i possibili prezzi europei

Solo qualche giorno fa erano trapelati in Turchia i primi prezzi per Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 5G, ma questa volta ci avviciniamo un po’ di più al nostro mercato: gli smartphone sono infatti apparsi presso un rivenditore polacco e di conseguenza abbiamo i prezzi per le diverse varianti previste (4G e 5G).

Le cifre sono piuttosto vicine a quelle di cui vi abbiamo già parlato e risultano un po’ più interessanti rispetto a quelle dei predecessori: vi ricordiamo che Galaxy A51, Galaxy A51 5G e Galaxy A71 sono stati lanciati in Italia a 379,90 e 479,90 euro . Ecco i prezzi trapelati in Polonia:

Samsung Galaxy A52 4G – circa 305 euro (6-128 GB) e 322 euro (8-128 GB)

– circa 305 euro (6-128 GB) e 322 euro (8-128 GB) Samsung Galaxy A52 5G – circa 415 euro (6-128 GB)

– circa 415 euro (6-128 GB) Samsung Galaxy A72 4G – circa 402 euro (9-128 GB) e 436 euro (8-256 GB)

Manca Samsung Galaxy A72 5G, ma considerando quanto qui sopra è lecito aspettarsi una cifra intorno ai 500 euro. Trattandosi di prezzi per il mercato polacco non è da escludere un ritocco verso l’alto per quanto riguarda il nostro Paese. Sareste disposti ad acquistare i prossimi smartphone di fascia media della serie Galaxy A (2021) a questi prezzi? Fateci sapere la vostra nel box qui sotto.

in copertina Samsung Galaxy A51

