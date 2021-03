Se siete ex clienti Vodafone è molto probabile che nel corso di queste ore verrete contattati tramite SMS dall’operatore rosso per ricevere un’offerta molto allettante. Non è la prima volta che parliamo delle cosiddette offerte winback degli operatori telefonici, ed in questo caso Vodafone tenta ex clienti con l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese.

Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS!” Questo è parte dell’SMS che in queste ore alcuni ex clienti stanno ricevendo per tornare in Vodafone, sfruttando un’offerta davvero niente male per quello che offre, a maggior ragione se il costo dell’offerta e della SIM è completamente gratuito.

Se avete ricevuto l’SMS avrete tempo fino al 17 marzo 2021 per accettare l’offerta e ritornare in Vodafone, ma è anche probabile che verrete contattati con un’offerta differente proposta ad un prezzo diverso. In ogni caso, Vodafone Special 50 Digital Edition è davvero molto allettante al prezzo di 7 euro al mese, a maggior ragione considerando anche l’inclusione dei Digital Services attraverso cui fare richiesta di assistenza tramite app.

