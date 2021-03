Bosch ha presentato un nuovo sistema di chiamate d’emergenza chiamato Help Connect. La soluzione di Bosch prevede infatti che, tramite due app, gli smartphone Android o di casa Apple diventano in grado di percepire cadute più o meno gravi. Purtroppo basta davvero poco sulle due ruote per ritrovarsi in situazioni spiacevoli e a volte se si viaggia da soli può capitare di non essere in grado di chiamare i soccorsi.

Bosch Help Connect è in grado di rilevare cadute o incidenti utilizzando i sensori presenti sui nostri smartphone, attivando immediatamente la procedura per allertare i soccorsi. Ovviamente i dati forniti dai sensori vengono elaborati da un algoritmo proprietario di Bosch, in grado di discernere se si sia rimasti coinvolti in una caduta o meno.

Fondamentale nei momenti più difficili

La procedura di emergenza prevede che l’app in cui è integrato questo sistema, avvisi il pronto intervento tramite il call center di Help Connect, in modo che i soccorsi possano arrivare in breve tempo sul luogo dell’incidente. In questo modo si risparmia molto tempo, sia per quanto riguarda la tempestività della chiamata, sia per l’effettivo arrivo sul posto dei soccorsi, che a volte non riescono ad essere celeri per il verificarsi degli incidenti in luoghi non facilmente descrivibili a voce.

Le due app si chiamano COBI.Bike per i ciclisti e calimoto per i motociclisti ma Bosch ha dichiarato di essere al lavoro per portare l’integrazione di Help Connect anche su prodotti di altre aziende. Attualmente comunque Bosch offre il servizio agli utenti europei di undici paesi (compresa l’Italia) che siano possessori di una SIM tedesca.

Oltre alla posizione e la gravità dell’impatto rilevata dai sensori, Help Connect sarà in grado di trasmettere al call center anche gli eventuali dati sanitari che l’utente aveva inserito in precedenza.

Una volta determinato che c’è un problema, il call center di Help Connect proverà a mettersi in contatto con l’utente. Questa comunicazione avviene in tedesco o inglese, a seconda del paese. Nel caso in cui la persona non sia in grado di rispondere, vengono allertati immediatamente i soccorsi. L’utente può anche scegliere di informare i contatti più stretti e può attivare la chiamata di emergenza anche manualmente.

Per i motociclisti inoltre, Bosch può attivare Help Connect anche sui veicoli, utilizzando il sensore del Motorcycle Stability Control (MSC) di sua proprietà. Con il bluetooth si connette poi al nostro smartphone e tramite l’app fa partire la chiamata di emergenza.

Bosch Help Connect sembra quindi un ottimo servizio che sarà un valore aggiunto fondamentale per tutti i motociclisti e ciclisti che solitamente sono in sella in solitaria.

