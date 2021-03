Dopo l’annuncio della disponibilità sulla versione beta, Twitter sta introducendo sulle proprie app per smartphone Android e iOS un’interessante novità relativa alla qualità delle fotografie caricate.

Ora, o di qui a qualche giorno, non appena l’aggiornamento risulti reperibile, gli utenti possono pubblicare sull’applicazione foto in risoluzione 4K.

Foto in alta qualità sull’app Twitter

Alla stregua della versione web, l’app Twitter ora supporta una risoluzione massima delle foto pari a 4096 x 4096 pixel, dai 2048 x 2048 pixel precedenti.

L’aggiornamento è in fase di roll out lato server e, per verificarne la disponibilità o per abilitare questa nuova funzione, basta recarsi nella sezione “Impostazioni e privacy”, accedere a “Utilizzo dati” e osservare le caselle “Immagini in alta qualità”, dove è possibile scegliere quando caricarle in 4K o meno (con le ovvie conseguenze del caso: rallentamenti in caso di scarsa qualità di connessione).

La novità in questione è stata appena annunciata da Twitter stessa, che comunica inoltre una novità relativa alla visualizzazione delle immagini nel flusso di notizie, non più in landscape, ma con le proporzione effettive, con un immediato riscontro visivo senz’altro più appagante. Ecco un esempio:

Anche questa novità è in fase di roll out lato server e, se non doveste notarne la presenza, basta pazientare ancora un po’.