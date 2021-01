Dopo quasi un anno dall’arrivo della feature per iOS, in queste ore Twitter per Android permette finalmente di caricare foto a risoluzione 4K. Come si sa il social network dispone di un algoritmo di compressione delle immagini che permette di rendere più fruibile la visione di contenuti multimediali, soprattutto per chi non dispone di una connessione veloce, ma volendo gli utenti possono scegliere di caricare immagini a risoluzione 4K.

Finalmente immagini ad alta risoluzione

La possibilità di caricare immagini a risoluzione 4K è attualmente legata all’utilizzo della versione beta 8.76 o successive, il che significa che gli utenti che utilizzano l’app nel canale stable non possono ancora usufruire della nuova feature. Nel caso vogliate provarla, per caricare una immagine a risoluzione 4K è necessario seguire questi semplici passi:

dalla schermata di composizione di un nuovo tweet, quando si tappa sull’icona per aggiungere una immagine, è necessario tappare sul menu con i tre pallini e da lì selezionare la voce “Load 4K“;

entrare all’interno del pannello Impostazioni e privacy > Utilizzo dati > Immagini in alta qualità e scegliere se utilizzare il traffico dati o la connessione Wi-Fi per caricare le immagini a risoluzione 4K.

Vi ricordiamo, infine, che al momento la funzione è disponibile solo per i clienti che utilizzano la versione beta 8.76 o successive di Twitter per Android. L’app può essere facilmente scaricata tramite questo link di APK Mirror ed installata manualmente.