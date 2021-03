Sony, in queste ore, svela il nuovo sensore Sony CMOS IMX661 che potrebbe rivoluzionare il settore delle applicazioni industriali. Il sensore è infatti il primo a spingersi verso l’incredibile numero di megapixel pari a 127,68, una potenza di risoluzione che potrebbe cambiare per sempre il mercato industriale e non solo.

Il sensore si spinge a ben 127,68 MP

La compagnia giapponese, focalizzata nell’offrire soluzioni di altissimo livello nel settore industriale, con il sensore Sony CMOS IMX661 si pone in netto vantaggio alla concorrenza anche grazie alla presenza di particolari tecnologie proprietarie fra cui la Pregius Shutter Pixel. Il sensore, facendo inoltre affidamento ad una tecnologia in grado di offrire alta velocità di elaborazioni delle immagini, potrebbe portare cambiamenti radicali all’interno del settore delle telecamere industriali.

“Questo design offre immagini altamente efficienti che catturano un ampio angolo di visione senza distorsioni di movimento in una singola operazione di imaging. Migliora anche la precisione del riconoscimento grazie all’imaging ad alta risoluzione e offre prestazioni di elaborazione di alto livello“, si legge nella nota ufficiale di Sony. “Può contribuire a soluzioni per una varietà di applicazioni industriali come ad esempio processi di ispezione per la produzione di display e substrati elettronici, monitoraggio di un’ampia area e fotografia aerea dove la sua maggiore precisione e lettura più rapida aiuteranno a soddisfare il livello di produttività.”

Disponibile nel modello a colori e in bianco e nero, il sensore Sony CMOS IMX661 dovrebbe iniziare ad essere disponibile sul mercato a partire dal mese di aprile/maggio 2021. La strategia del colosso giapponese è quindi quella di garantire un prodotto in grado di raggiungere una velocità di elaborazione delle immagini quattro volte superiori a quelle attualmente impiegate in ambito industriale, un vantaggio incredibile per quei contesti in cui è necessario avere a disposizione telecamere ad alta risoluzione e con elevata velocità di acquisizione delle immagini.