Il settore dei social network è molto competitivo e, pertanto, anche i colossi come Instagram devono lavorare continuamente al proprio miglioramento, in modo da essere in grado di garantire agli utenti un servizio sempre più completo ed attuale (basti pensare, tanto per fare un esempio, alle Audio Rooms).

Instagram potrebbe introdurre un nuovo strumento per le Stories

Ebbene, tra le novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di Instagram vi è anche un sistema di sottotitoli automatici che gli utenti possono attivare per rendere le proprie Stories più piacevoli da guardare.

Ecco un esempio di tale nuova feature, mostrata da Matt Navarra:

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3 — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021

In pratica, il sistema ideato dal team di Instagram si basa su un apposito nuovo sticker chiamato “CC Captions” e che, nel momento in cui viene applicato alla Storia, inizia ad aggiungere i sottotitoli all’audio che viene rilevato (gli utenti avranno, tra le altre cose, anche la possibilità di cambiare il carattere della trascrizione).

Tuttavia, la nuova feature introdotta da Instagram non ha trascritto la storia di Matt Navarra in modo completamente accurato, scambiando ad esempio la parola “finally” con “find”. Ma si tratta di un aspetto che potrebbe essere certamente migliorato.

Questa nuova funzionalità rappresenta un importante miglioramento per quanto riguarda l’accessibilità di tale popolare social network (basti pensare, infatti, a quanto potrebbe essere utile per gli utenti con problemi di udito).

Tale feature potrebbe essere utile anche per chi parla lingue diverse. Esistono servizi di terze parti che gli utenti di Instagram possono sfruttare per aggiungere i sottotitoli ma uno strumento automatico integrato potrebbe tradurre il testo e rivelarsi una soluzione molto più intuitiva.

Questa nuova feature di Instagram è ancora in fase di test e, stando a quanto reso noto dal team di sviluppatori, ancora non è stato deciso se sarà implementata per tutti gli utenti.

