Lo scorso mese vi abbiamo anticipato l’arrivo dell’applicazione IMDb TV sui dispositivi basati su Android TV ma a quanto pare i progetti del team di IMDb sono ben più ambiziosi, così come è stato confermato dalla stessa azienda nelle ultime ore.

Lanciato a metà 2019, IMDb TV è nel corso dei mesi divenuto un servizio sempre più popolare tra gli utenti alla ricerca di una soluzione per lo streaming di contenuti multimediali, ciò grazie anche ad una libreria con tanti titoli attuali e capaci di competere con quelli proposti dalla concorrenza.

E, aspetto da non sottovalutare, questo servizio è ancora completamente gratuito (a differenza ad esempio del più popolare Netflix), in quanto si affida agli annunci pubblicitari per generare le entrate necessarie per garantire la sua stessa esistenza.

L’app IMDb TV è sbarcata su varie piattaforme

Nelle scorse ore il team di IMDb TV ha annunciato ufficialmente un’espansione di tale servizio su diverse nuove piattaforme: oltre ad Android TV, vi sono anche Sony PlayStation 4 e le smart TV WebOS di LG prodotte tra il 2018 e il 2021.

Per quanto riguarda i dispositivi basati su Android TV, la prima apparizione dell’applicazione IMDb TV sul Google Play Store risale a febbraio, anche se è supportata ufficialmente soltanto da un ristretto elenco di device (ossia NVIDIA SHIELD TV, TiVo Stream 4K, Android TV di Sony e Google Chromecast con Google TV).

Questo servizio permette agli utenti di guardare migliaia tra film, programmi, serie TV (ad esempio Mad Men, Chicago Fire e Lost) e show, inclusi prodotti Original come Alex Rider, il tutto senza la necessità di pagare un abbonamento. Il team di IMDb ci tiene a precisare che la libreria di contenuti è in continuo aggiornamento e include titoli per tutti i gusti (commedia, famiglia, romanticismo, thriller, fantascienza, documentari, horror, ecc.).

Se desiderate provare l’app IMDb TV per i dispositivi Android TV, potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store: