IMDb è un delle fonti più conosciute al mondo per quanto riguarda contenuti su film, TV e celebrità. La piattaforma consente di esplorare i film e i programmi TV più popolari, notizie del mondo dello spettacolo e gli ultimi premi ed eventi, inoltre permette di contrassegnare ciò che si desidera guardare utilizzando la propria Watchlist e di votare i film e i programmi visionati.

A due anni dal lancio del servizio avvenuto nel 2019, Amazon ha pubblicato ora una prima versione Android TV di IMDb TV promettendo l’accesso all’intero catalogo del servizio senza necessità di aderire a un abbonamento a pagamento.

IMDb TV arriva finalmente su Android TV a due anni dal lancio

L’app IMDb TV richiede un dispositivo con Android TV 5.0 o versioni successive, tuttavia sembra che attualmente non possa essere ancora installata su nessun dispositivo.

IMDb TV è contrassegnata come incompatibile con NVIDIA Shield TV, Nebula Capsule II e altri dispositivi Android TV, pertanto è possibile che al momento l’app di Amazon non rappresenti ancora una versione completa. Più improbabile che l’app sarà esclusiva per alcuni dispositivi di nicchia.

Pochi giorni fa Android TV ha ottenuto un nuovo look ispirato a Google TV e anche TikTok. L’app IMDb TV è raggiungibile nel Play Store di Google attraverso il badge sottostante.

