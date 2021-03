Mancano poche ore alla presentazione di OPPO Find X3 Series che ci svelerà tutti i dettagli sui nuovi flagship del produttore asiatico, sempre più impegnato nel nostro Paese. L’evento si terrà esclusivamente in streaming, a causa dell’attuale pandemia che sta condizionando pesantemente le nostre vite.

Come seguire l’evento con TuttoAndroid

Ancora una volta TuttoAndroid è al vostro fianco e seguirà l’evento con una LIVE, condotta come sempre da Mikhael e Bernardo, il nostro fantastico duo che vi accompagnerà per tutta la durata dell’evento. Oltre a commentare quanto verrà annunciato, i nostri esperti risponderanno alle domande che porrete nel corso della trasmissione, per soddisfare le vostre curiosità.

Ricordiamo che saranno tre gli smartphone presentati nel corso dell’evento: OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Lite, ma il produttore potrebbe avere qualche altra sorpresa in serbo per gli appassionati del brand. Scopriremo dunque se i rumor delle scorse settimane si saranno rivelati corretti e soprattutto quali saranno i prezzi riservati al mercato italiano, per capire se e come potranno sfidare gli altri top di gamma del mercato.

L’evento è in programma per le 12.15 di domani, giovedì 11 marzo 2021 e potrete seguirlo in contemporanea sul nostro canale YouTube e su Twitch. Non vi resta dunque che mettere un promemoria per essere sicuri di non perdere l’appuntamento. A seguire il link per accedere a YouTube e quello al nostro canale Twitch.

Evento OPPO Find X3 Series su Twitch