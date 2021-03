Oltre alle classiche aziende che si occupano anche di device wearable come ad esempio Samsung e Apple, Suunto rappresenta una realtà ormai affermata e apprezzata da milioni di utenti alla ricerca di soluzioni realizzate per chi ama praticare sport e non solo. In queste ore un inedito leak ci svela Suunto 9 Peak, uno smartwatch apparso da poco nel database dell’ente FCC.

Tracking delle attività, barometro e altro

Accompagnato dal codice prodotto OW194, Suunto 9 Peak è atteso come nuovo wearable della serie Suunto 9. Lo smartwatch, da quel poco che trapela dalle informazioni registrate dalla FCC, dispone di un cassa circolare, tre tasti fisici laterali – possibilmente per controllare la UI e per attivare le funzioni di tracking durante gli allenamenti – e un cinturino a strappo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si ritiene che Suunto 9 Peak disponga delle stesse caratteristiche di Suunto 9 Baro: è attesa quindi la presenza del barometro integrato, impermeabilità fino a 100 metri, vetro in zaffiro resistente a graffi e urti, sistema di navigazione integrato, GPS, supporto al tracking di 80 attività sportive e un sistema di ottimizzazione dei consumi.

Purtroppo le poche informazioni su Suunto 9 Peak terminano qui. Il passaggio dalla FCC indica però che l’azienda potrebbe essere vicina al rilascio ufficiale, di cui vi terremo informati non appena avverrà.