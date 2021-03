DOOGEE, produttore cinese che recentemente ha deciso di puntare soprattutto sul mercato dei rugged phone, si appresta a festeggiare il proprio compleanno con un evento che si terrà in streaming il 29 marzo. In palio ci sono tantissimi prodotti del brand, senza che sia necessario effettuare alcun acquisto per poter partecipare all’estrazione.

Come partecipare al giveaway

Avete tempo fino al 2 aprile per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei 29 prodotti in palio, visitando la pagina dedicata all’iniziativa e seguendo le indicazioni che sono contenute. Si tratta di cose molto semplici, come visitare la pagina Facebook di DOOGEE, seguire il suo account su Twitter o su Instagram, aggiungere alcuni prodotti al carrello (senza che sia necessario acquistarli) o registrarsi su AliExpress e seguire il Doogee Store.

Ciascuna delle azioni descritte vi porterà un diverso numero di “biglietti virtuali” per partecipare all’estrazione, ma solo una visita quotidiana al sito di DOOGEE S86 vi permetterà di accumulare un maggior numero di biglietti e avere più possibilità di vincere. Ma quali sono i premi in pali? Ecco la lista completa:

1 Doogee S96 PRO del valore di 299 dollari

1 Doogee S88 PLUS del valore di 349 dollari

2 Doogee S86 del valore unitario di 181 dollari

2 Doogee N20 del valore unitario di 142,50 dollari

2 Doogee N20 PRO (approximate retail value 399 USD)

2 Doogee N30 del valore unitario di 199,50 dollari

2 Doogee X95 del valore unitario di 99,50 dollari

10 Doogee CS1 del valore unitario di 29 dollari

7 Doogee CR1 del valore unitario di 99,90 dollari

L’estrazione avverrà in maniera completamente casuale, i vincitori saranno contattati entro un giorno e avranno sette giorni per reclamare il premio. Per tutti i dettagli vi invitiamo a consultare il regolamento completo, visibile a questo indirizzo. Potete inoltre segnare un promemoria per seguire ila festa di DOOGEE in programma per il 29 marzo su YouTube, a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria