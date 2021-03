Con la prima settimana del mese di marzo che volge al termine è giunto il momento di dare un’occhiata alla classifica delle applicazioni più scaricate al mondo di febbraio 2021.

Prima di entrare nel merito della top 10 sono doverose alcune premesse: in primo luogo i dati provengono dalla piattaforma Sensor Tower; in secundis, sono state stilate tre classifiche: una per il Google Play Store, una relativa all’App Store di Apple e una generale; infine, queste classifiche non prendono in considerazione i giochi, ma tutte le altre app.

App più scaricate al mondo a febbraio 2021

TikTok (non dimenticate di seguirci anche lì) continua a macinare numeri impressionanti e, con 56 milioni di installazioni, conquista il titolo di applicazione più scaricata al mondo del mese di febbraio 2021. Questi numeri sono per il 18 percento riconducibili alla Cina e per l’11 percento agli Stati Uniti. È curioso notare come TikTok abbia sia il primato generale che quello su App Store, ma sul Google Play Store si piazzi appena ai piedi del podio.

Il secondo posto generale (e sul Google Play Store) è appannaggio di Facebook, che ha messo a referto un totale di 45 milioni di installazioni. Di queste, il 27 percento è arrivato in India, l’8 percento negli USA.

Il mese di febbraio 2021 è stato estremamente positivo per la compagnia di Zuckerberg, che piazza anche Instagram al terzo posto, WhatsApp al quarto e Messenger al nono.

Ci sono poi alcune situazioni particolari che meritano un’occhiata: YouTube è stata la seconda app più scaricata sull’App Store, ma non figura nella top 10 del Google Play Store in quanto la classifica non conteggia le app preinstallate; Telegram ha il quinto posto della top 10 del Play Store e in quella generale, ma sembra interessare decisamente meno agli utenti iOS; al settimo posto nella classifica dell’App Store si posiziona Clubhouse, il più recente fenomeno social che a breve dovrebbe approdare anche su Android.

Qui sotto trovate le classifiche complete.

Leggi anche: Ecco 5 nuove App Android che dovreste provare