Clubhouse, il nuovo social network basato su chat audio, è diventato molto popolare su iOS negli ultimi due mesi, tuttavia l’app non è ancora disponibile per Android nemmeno come anteprima.

In una recente intervista il cofondatore dell’app Clubhouse ha rivelato che una versione per Android attualmente rappresenta una priorità importante per l’azienda.

Circa un mese fa Clubhouse ha confermato che aveva in programma di espandersi sulla piattaforma Android e in quest’ottica l’azienda ha assunto nuovo personale.

Clubhouse dà priorità allo sviluppo dell’app per Android

Andrew Ross Sorkin, giornalista della CNBC e del New York Times, ieri ha tenuto un’intervista online con Bill Gates e il cofondatore di Clubhouse Paul Davidson.

L’intervista spazia su vari argomenti, ma a un certo punto la discussione cade sullo smartphone di Gates, il quale afferma che preferisce utilizzare un dispositivo mobile Android piuttosto che un iPhone, motivando la scelta per il fatto che il software Microsoft generalmente si interfaccia meglio con il sistema operativo di Google.

Dopo questo commento Davidson è intervenuto affermando che la versione Android della sua app Clubhouse rappresenta una priorità per la crescita del social su scala globale, come anticipato a gennaio.

Tutti coloro che non vedono l’ora di iniziare a utilizzare Clubhouse sul loro smartphone Android ora sono al corrente che gli sviluppatori stanno lavorando attivamente al progetto, tuttavia non sono state ancora azzardate tempistiche.

