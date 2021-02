Non sempre le applicazioni di sistema preinstallate su smartphone riescono a offrire un’esperienza d’uso veramente completa e con questo articolo vi andiamo ad elencare cinque delle migliori applicazioni Android da utilizzare su smartphone per questo mese.

Quelle di cui vi parleremo proseguendo nella lettura sono gratuite di base mentre altre offrono la possibilità di acquistare versioni pro (a pagamento) per poter sfruttare tutte le funzionalità a pieno.

Migliori app di febbraio 2021 in video

1. Niagara Launcher

Partiamo con la prima applicazione e proponiamo Niagara Launcher, un launcher simile a Olauncher che vi abbiamo proposto nella puntata di Gennaio ma Niagara, a nostro avviso, è più completa sia dal punto di vista grafico sia lato funzioni mantenendo a tutti gli effetti uno stile minimal.

All’interno del launcher si possono visualizzare a schermata le cose essenziali come orario, giorno e applicazioni principali con a lato un elenco alfabetico per ricercare le app installate sullo smartphone.

Se diamo l’accesso alle notifiche al launcher potremo, con uno swipe da sinistra verso destra, leggere le notifiche sull’applicazione desiderata. Niagara Launcher è totalmente gratuito e scaricabile dal Play Store.

2. Spotify Tools

Prossima applicazione molto interessante si chiama Spotify Tools che fa due cose ben precise:

1. Riesce a riconoscere gli artisti che ascoltiamo più spesso e con un tap crea una playlist in automatico di quell’artista.

2. Abbiamo tutta una serie di informazioni più dettagliate sia sulle canzoni (come ad esempio avere il testo) sia sugli artisti presenti (Storia).

Chiaramente è un’applicazione che integra le funzioni dell’app originale e non la sostituisce e poi essendo molto recente può solo migliorare soprattutto per quel che riguarda l’implementazione di ulteriori dettagli. Anche Spotify Tool è gratuita e vi consigliamo di provarla.

3. Vont

Altra applicazione semplice ma interessante si chiama Vont che riprende un po’ la tipologia di video che si creano tramite TikTok per quanto riguarda la personalizzazione del testo.

Infatti quando entriamo nell’app, possiamo caricare un video dalla nostra galleria e inserire una o più frasi che possono o durare per l’intera durata o solo in parte. Dopo aver deciso il tempo della frase è possibile personalizzare il font, le misure, lo stile e la posizione e altre opzioni che propone l’applicazione. Vont è totalmente gratuita e può tornare utile per creare delle storie su Instagram più dinamiche e accattivanti.

4. DM Me

Quarta applicazione che proponiamo chiama Dm Me, un’app che ci dice in un solo elenco, quali applicazioni di messaggistica possiedono i contatti presenti nella nostra rubrica.

Inoltre è possibile decidere dalle impostazioni quale applicazione mettere come priorità così ogni qual volta decidemmo di scrivere con una persona che oltre WhatsApp possiede anche Telegram basta premere sul nome del contatto e DM Me aprirà la chat direttamente con quella persona sull’app impostata come priorità.

Molto spesso dei nostri contatti non sappiamo quali applicazioni hanno le persone oltre a WhatsApp e questa applicazione ci può aiutare a scoprirlo.

5. SSS Tiktok Downloader

Ultima applicazione che potrebbe tornare utile a tante persone è SSS TikTok Downloader che ci permette di scaricare o salvare i video presenti su tik tok senza la scritta tik tok in sovraimpressione.

Per esempio se andiamo su TikTok e vogliamo scaricare un video senza scritta ci basta copiare il link del video direttamente dall’applicazione originale, andare su SSS TikTok Downloader e incollare il link appena copiato per poi premere su download e salvare nella galleria il video senza Watermark.

Molto interessante quest’applicazione perché possiamo scaricare materiale online e poterlo riutilizzare in altri social o contenuti video.