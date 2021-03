La pandemia ha sottolineato quanto sia fondamentale fare affidamento a sistemi di video chiamate per il lavoro, la didattica o semplicemente per restare in contatto con i propri cari. Tra Zoom, Google Meet e tante altre piattaforme quotidianamente utilizzate da milioni di persone, ci si chiedeva quando anche il client di WhatsApp Desktop supportasse le video chiamate anche su computer.

Arrivano le video chiamate su WhatsApp Desktop

In queste ore, tramite una nota ufficiale, WhatsApp Desktop supporta finalmente le video chiamate su PC Windows e Mac. Al momento, però, una delle più importanti limitazioni è sul numero di utenti che possono sfruttarle: le video chiamate su WhatsApp Desktop sono inizialmente limitate ad una conversazione per volta, pertanto non è ancora possibile video chiamare i propri cari nella chat di gruppo di famiglia.

“Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo utilizzato o dal luogo del pianeta in cui ci si trova,” sottolinea l’azienda nel comunicato. Tutte le video chiamate supportano senza problemi l’orientamento orizzontale o verticale tipico dei device mobile, ed ognuna di esse fa affidamento alla crittografia end-to-end indipendentemente da quale device arrivi la chiamata.

Come scaricare WhatsApp Desktop

Se siete interessati alla feature per video chiamare amici e parenti tramite WhatsApp, l’applicazione può essere scaricata tramite questo link. Vi ricordiamo che il supporto alle video chiamate è momentaneamente limitato alle chiamate one-to-one.