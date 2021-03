Da ormai diversi anni sappiamo che non è mai una buona idea quella di utilizzare lo smartphone prima di andare a dormire. Numerosi studi hanno sottolineato la correlazione fra una notte di sonno di scarsa qualità con l’utilizzo del telefono fino a tarda sera, portando le aziende produttrici di smartphone anche allo sviluppo delle ormai popolarissime “modalità notte”.

Scarsa qualità del sonno per colpa dello smartphone

Un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Psychiatry sottolinea la correlazione fra l’utilizzo dello smartphone a sera tarda con una scarsa qualità del sonno e, infine, in una dipendenza da smartphone. I dati raccolti su un campione di 1000 studenti del King College London, ha sottolineato come circa il 40% degli intervistati sia in qualche modo dipendente dallo smartphone.

Sebbene le varie “modalità notte” cerchino di ridurre l’emissione di luce blu dai display dei nostri smartphone con una temperatura colore più calda e quindi più conciliante per il sonno, gli smartphone rappresentano ancora la causa principale di disturbi del sonno. Entrando nel dettaglio, circa il 61% degli studenti che hanno partecipato al sondaggio e che hanno lamentato una scarsa qualità del sonno rientrano nella categoria di utenti dipendenti dallo smartphone.

“La dipendenza da smartphone è prevalente e si verifica più frequentemente tra i giovani adulti. […] Coloro che hanno manifestato dipendenza da smartphone hanno avuto un sonno di scarsa qualità,” si legge nel lavoro pubblicato sulla rivista scientifica. Se siete soliti utilizzare lo smartphone fino a sera tarda e avete notato una scarsa qualità del sonno, provate ad utilizzarlo il meno possibile per tornare a riposare meglio e più a lungo.