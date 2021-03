Nella giornata di oggi, 3 marzo 2021, TIM Party – il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti TIM – dà il via al nuovo concorso dedicato alla Festa della donna e tra i premi messi in palio spicca indubbiamente il flagship Samsung Galaxy S21+.

Sono giorni di grande attività per TIM: ancora una volta l’operatore è sponsor unico del Festival di Sanremo e per l’edizione 2021 ha messo in campo numerose iniziative dedicate, incluso il concorso a premi di cui vi abbiamo parlato ieri.

Ciò non ha comunque impedito a TIM di dedicare un’altra iniziativa ad una ricorrenza imminente: lunedì 8 marzo si celebrerà la Giornata internazionale della donna e, per l’occasione, è partito un nuovo concorso con TIM Party.

Concorso TIM Party per la Festa della donna 2021

Il suddetto concorso a premi per la Festa della donna 2021 è ufficialmente intitolato “Dillo con TIM Party e Vinci!” ed è valido da oggi, 3 marzo, fino al 8 marzo. Per promuoverlo, TIM ha scelto le parole di Alda Merini: «Sorridi donna… Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d’ali, un raggio di sole per tutti».

Il gioco a tema consiste nello scegliere le parole giuste e dedicarle ad una donna speciale.

Come sempre, il concorso è aperto ai clienti TIM di rete fissa e mobile registrati al programma fedeltà, di età superiore ai 16 anni compiuti e residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Il meccanismo prevede un totale di 420 premi giornalieri assegnati con modalità instant win, ma soprattutto l’estrazione di un premio finale entro il 31 marzo 2021.

I premi giornalieri consistono in:

5 Lily Sport Smartwatch da donna;

5 zaini trasformabili Gabs;

5 Set Party Ariete;

5 e-Book Reader Kobo NIA con sleep cover inclusa;

50 gift card Zalando.

Ciascun cliente può partecipare ogni giorno, una volta al giorno, e vincere al massimo un premio per tipologia (per un totale di 5).

Tutti i partecipanti al concorso andranno a comporre il database dal quale verrà estratto il nome del vincitore del premio finale: un Samsung Galaxy S21+ da 128 GB.

Tutti i premi dovranno essere accettati utilizzando la mail di conferma ricevuta e i clienti aggiudicatari dovranno caricare un documento d’identità e indicare un indirizzo per la consegna. Il regolamento di TIM specifica che i premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla Onlus Quintomondo con sede a Roma, eventualmente sostituiti con altri di pari valore più utili alla onlus.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di TIM Party.