Durante la prima conferenza di Sanremo 2021 TIM ha ufficializzato il concorso a premi legato agli spot pubblicitari, il ritorno di TIM Data Room e gli eventi su TIMMUSIC e TIMVISION. Ricordiamo infatti che per il quinto anno consecutivo l’operatore risulta sponsor unico del Festival della Canzone Italiana.

Ufficiale il concorso TIM del Festival di Sanremo, ma non solo

Il concorso di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa è stato ufficialmente presentato durante la prima conferenza di Sanremo 2021. Ogni serata del Festival TIM permetterà ai suoi clienti di vincere premi a marchio Google, Samsung, Suzuki, Valsoia e il maxi premio finale: una crociera intorno al mondo di 365 giorni per quattro persone, da realizzarsi in 10 anni a bordo della Costa Smeralda, la prima nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto.

Come funzionerà il concorso a premi? Il gioco consisterà nel seguire gli spot TIM in onda durante le varie serate (40 in tutto, 8 per serata dal 2 al 6 marzo), individuando le lettere magiche evidenziate e comunicandole nella pagina dedicata del sito entro mezz’ora dall’apparizione. Nella serata conclusiva, prima della proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2021, sarà comunicato il fortunato cliente vincitore del premio finale.

TIM ha anche comunicato il ritorno di TIM Data Room, che analizzerà tutto le sere i trend social collegati al Festival, ricavando informazioni sempre aggiornate sul “sentiment” della rete. Sui canali social di TIMMUSIC è disponibile da oggi il format Revealed, con il quale alcuni degli artisti in gara risponderanno alle domande inviate dai fan, mentre su TIMVISION andrà in onda Casa Comello, con sfide e domande ai protagonisti di Sanremo 2021.

Potrebbe interessarti: migliori offerte telefoniche