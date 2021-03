Un nuovo studio condotto da Lenstore ci conferma che i nostri occhi sono soggetti ad un inevitabile affaticamento a causa dell’abuso di smartphone e dispositivi elettronici e ciò non soltanto per attività di studio o di lavoro ma anche per divertimento e fruizione di contenuti multimediali.

In tutto il mondo, in media, gli utenti guardano dispositivi digitali per 9 ore e 45 minuti e negli ultimi anni i nostri occhi sono stati sottoposti a crescenti pressioni a causa della proliferazione della tecnologia e del fatto che tendiamo a stare davanti a schermi, grandi e piccoli, per tutto il giorno.

Lo studio di Lenstore è stato condotto in 40 Paesi con l’obiettivo di determinare quali dispositivi causano maggiormente danni ai nostri occhi – si parla di Computer Vision Syndrome / Digital Eye Strain (DES) -, appurando che nelle Filippine gli utenti in media trascorrono oltre 14 ore al giorno davanti a dispositivi digitali (l’Italia non rientra nella Top 10).

Tale ricerca ha scoperto che i dispositivi che hanno un impatto maggiore sulla salute dei nostri occhi sono gli smartphone (in media il 94% delle persone nei 40 Paesi oggetto dello studio possiede uno smartphone e trascorre 3,22 ore al giorno sul dispositivo mobile), con 5,2 miliardi di persone che utilizzano i telefoni cellulari in tutto il mondo e 4,54 miliardi di utenti di Internet.

I dispositivi mobile hanno rappresentato più della metà del tempo trascorso online nel 2020 ma la maggior parte degli utenti Internet sfrutta ancora una combinazione di cellulari e computer per accedere a Internet.

Gli europei trascorrono meno tempo sui dispositivi digitali: in media, nei primi 10 Paesi del Vecchio Continente gli utenti trascorrono 9,01 ore al giorno a guardare gli schermi, ovvero il 28% in meno rispetto ai primi 10 Paesi nel resto del mondo.

In Italia usiamo tanto smartphone e dispositivi elettronici

La Romania è il Paese europeo che trascorre la maggior parte del tempo a guardare gli schermi di dispositivi digitali, seguita da Polonia, Regno Unito, Italia e Irlanda.

Per quanto riguarda l’Italia, secondo tale studio in media ogni giorno gli utenti trascorrono quasi 2,5 ore a guardare gli smartphone, oltre 3 ore a navigare su Internet dal PC, 3 ore a guardare la TV e 30 minuti a giocare.

Tra i sintomi più diffusi in caso di affaticamento degli occhi per un prolungato utilizzo del computer vi sono gli occhi asciutti o nei quali si avverte comunque un fastidio, sensibilità a luci intense, mal di testa, visione offuscata, difficoltà a rimettere a fuoco.

Potete trovare tutti i dati di questo studio sul sito di Lenstore.