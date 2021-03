Se possedete un top di gamma Samsung degli ultimi anni, a partire da Galaxy S9 e fino alla recentissima serie Galaxy S21, è probabile che abbiate notato un fastidioso problema, che si evidenzia se siete soliti utilizzare il vivavoce durante le chiamate.

I forum dedicati a Samsung sono pieni di segnalazioni (potete leggerne alcune a questo indirizzo, in questa pagina e a questo link), e anche molti altri siti e forum riportano quello che sembra essere un problema cronico al quale il colosso sud coreano, finora, non sembra averte trovato rimedio.

La pessima qualità del vivavoce a una certa distanza

Se siete soliti utilizzare il vivavoce parlando da molto vicino, solitamente entro i 50 centimetri, è probabile che non abbiate percepito alcun problema. Entro quella distanza infatti sembra che tutto funzioni a dovere e che l’interlocutore non abbia problemi a sentire la voce. Allontanandosi però le cose peggiorano in maniera inequivocabile e già a un metro di distanza c’è molta difficoltà, da parte chi sti sta ascoltando, nel comprendere distintamente la conversazione.

Il problema si presenta anche su Samsung Galaxy S21 Ultra, non certo il più economico degli smartphone, che da un metro di distanza crea numerosi problemi. Colpevole del problema, con ogni probabilità, è il sistema di soppressione del rumore che a quanto apre percepisce la distanza della voce e la interpreta come un rumore di sottofondo, intervenendo quindi pesantemente per eliminarla.

Un nostro lettore, che ringraziamo per la segnalazione, ha provato a chiudere il microfono principale con del nastro adesivo, una soluzione artigianale che però gli ha permesso di utilizzare senza alcun problema il vivavoce anche a due-tre metri di distanza. C’è inoltre da dire che il problema si presenta quasi esclusivamente durante le telefonate, sintomo di un problema software.

Effettuando una chiamata tramite WhatsApp, o effettuando una registrazione audio, non ci sono problemi di sorta, segno che i microfoni funzionano perfettamente e non sono responsabili del problema. È dunque possibile che Samsung possa intervenire con una patch software per risolvere il problema, anche se finora, pur essendo a conoscenza del problema, non ha fatto alcunché per risolverlo.

Abbiamo contattato Samsung per ottenere una dichiarazione ufficiale ma siamo ancora in attesa di una risposta. Non mancheremo di aggiornarvi non appena saremo ricontattati.

Ringraziamo Davide Nobili per la segnalazione