Samsung Galaxy Buds Pro sono tra le migliori cuffie true wireless sul mercato, con una qualità audio e un sacco di feature davvero interessanti che abbiamo descritto all’interno della (video)recensione linkata in calce all’articolo.

In offerta con il caricabatterie wireless

Se avete intenzione di acquistare un paio di cuffie true wireless, sappiate che con fino al 28 febbraio potete risparmiare 30 euro e ricevere in omaggio anche il caricabatterie wireless. Per usufruire dell’interessante promozione vi basta cliccare sul link di MediaWorld sottostante: le cuffie, dal prezzo scontato di 199,99 euro, vengono appunto accompagnate dal Wireless Charger Duo.

Acquista Samsung Galaxy Buds Pro su MediaWorld

Samsung Galaxy Buds Pro non solo sono certificate IPX7, quindi perfette anche per essere indossate in presenza di acqua, ma offrono tantissime altre feature specificamente realizzate per offrire un’esperienza di ascolto senza paragoni. I due driver interni sono specializzati nella riproduzione di un ampio spettro di frequenze, comprese quelle basse, mentre la presenza di tre microfoni e di un accelerometro, permettono di separare intelligentemente il parlato dai rumori di sottofondo. È inoltre presente il supporto alla cancellazione attiva del rumore selezionabile in due livelli: alto e basso.

Acquista Samsung Galaxy Buds Pro su Amazon

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy Buds Pro