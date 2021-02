Nel corso della sua prima apparizione su Clubhouse, il social network dalla crescente popolarità ma limitato al momento alla piattaforma iOS, il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha toccato alcuni temi di attualità come Bitcoin, la criptovaluta ritornata in auge nelle ultime settimane.

L’intervista, condotta dal giornalista Andrew Sorkin, ha toccato numerosi temi di attualità, come la crisi sanitaria e il cambiamento climatico, ma il tema che ci tocca maggiormente riguarda una curiosità sulle abitudini di Gates.

I Bitcoin sono per (non tutti) i ricchi

Il pensiero di Bill Gates in relazione a bitcoin, la criptovaluta che recentemente ha toccato valori record, è diametralmente opposto a quello di Elon Musk, visionario fondatore di Tesla e SpaceX. Se quest’ultimo “gioca” senza farsi troppi problemi, investendo nella valuta virtuale 1,5 miliardi di dollari, il fondatore di Microsoft preferisce stare alla larga da simili investimenti, troppo rischiosi anche per le persone comuni.

“Se avete meno soldi di Elon (Musk), dovreste stare attenti“

Questo in sostanza il pensiero di Gates, che definisce Musk una persona sofisticata e con enormi somme di denaro (non che Gates sia povero NdR), che non si preoccupa delle enormi fluttuazioni del valore dei bitcoin.

Android o iOS? La scelta di Gates

Veniamo però ad argomenti che ci toccano più da vicino: che tipo di smartphone utilizza Bill Gates? Ovviamente non un dispositivo con Windows Phone, visto che da tempo sono spartiti dal commercio. La scelta è ristretta tra Android e iOS e nonostante il magnate americano abbia confermato di “giocare” spesso con gli iPhone, il suo dispositivo personale utilizza Android.

Non si tratta di una scelta da fan di questo o quel sistema operativo, quanto piuttosto di una decisione razionale, dettata dalla maggiore flessibilità del robottino verde rispetto alla soluzione Apple.

“Attualmente utilizzo uno smartphone Android, perché voglio avere tutto sotto controllo. Gioco spesso con gli iPhone, ma quello che porto sempre con me è un Android.

Alcuni produttori Android preinstallano software Microsoft in un modo che lo rende semplice per me. Sono più flessibili nella connessione al sistema operativo e ho finito per abituarmi a questo.“

Così, dopo aver ammesso che la sconfitta di Windows Mobile nell’impari lotta con Android è stato “il più grande errore della mia vita“, Gates ha deciso di arrendersi al vincitore e di utilizzare uno smartphone Android, pur senza specificare quale sia il brand. A seguire l’intervista integrale rilasciata su Clubhouse.