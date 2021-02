In queste ore sono stati annunciati ufficialmente due nuovi smartphone, rectius due varianti di due modelli già esistenti: Huawei P40 4G e Samsung Galaxy A32 4G.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche di questi due device, i prezzi di listino e le differenze rispetto alle varianti già note.

Huawei P40 4G: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Questa nuova variante con sola connettività 4G di Huawei P40 non giunge a sorpresa: se ne era vociferato già un paio di settimane fa e se avete passato i giorni scorsi provando a comprenderne il senso, la situazione non sta per migliorare.

I due smartphone sono letteralmente impossibili da distinguere dal punto di vista estetico e quasi identici sotto il profilo tecnico.

Huawei P40 4G (model number ANA-AL00) è dotato dello stesso SoC HiSilicon Kirin 990, anche se in questo caso il modem è solo 4G, e dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite NM Card.

Le dimensioni complessive del device sono di 148,9 x 71,06 x 8,5 mm e il peso è pari a 175 g. La scocca racchiude un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) in 19.5:9 e refresh rate fermo ai canonici 60 Hz.

Il sensore di impronte è integrato in-display e non manca il supporto allo sblocco tramite riconoscimento del volto (non 3D, ma più sofisticato di quello tramite sola fotocamera anteriore, visto che utilizza anche un sensore di profondità e uno a infrarossi). Il device è munito di certificazione IP53.

Per quanto concerne il comparto fotografico, la discussa pillola nel display ospita la fotocamera anteriore da 32 MP affiancato da un secondo sensore dedicato al calcolo della profondità di campo; sul retro non manca la firma di Leica e la tripla fotocamera è formata da: un sensore principale UltraVision 1/1.28″ da 23 mm e 50 megapixel con apertura f/1.9 stabilizzato otticamente, una grandangolare Cine Camera da 17 mm e 16 megapixel f/2.2, e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 80 mm (digitale fino a 30x) e 8 megapixel, con apertura f/2.4 e stabilizzazione ottica.

Al momento mancano dettagli precisi sulla batteria, che supporta la ricarica rapida Huawei SuperCharge a 22,5 watt ed è verosimilmente la stessa 3.800 mAh del modello 5G.

Non viene neppure menzionata la versione di Android a bordo, ma è piuttosto scontato che si tratti di Android 10 senza servizi di Google, con interfaccia proprietaria EMUI 11.

Huawei P40 4G viene proposto nelle sole colorazioni Dark Blue e Frost Silver visibili qui sopra ed è già disponibile all’acquisto in Cina su JD.com, al prezzo di listino di 3.988 CNY, ovvero circa 509 euro al cambio attuale.

Difficilmente questa variante di Huawei P40 verrà commercializzata fuori dai confini cinesi ed è altrettanto improbabile che ne sentiremo la mancanza: sono ancora attive le offerte del Huawei Store che vi abbiamo descritto qualche giorno fa e Huawei P40 5G viene proposto a 499 euro.

Samsung Galaxy A32 4G: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Annunciato senza particolare clamore, Samsung Galaxy A32 4G è una variante priva di connettività 5G del modello presentato il mese scorso. In questo caso in verità, sebbene il design language sia lo stesso, ci sono varie differenze tecniche che potrebbero rendere questa variante addirittura preferibile rispetto al già noto Samsung Galaxy A32 5G.

Dimenticate lo scadente display di quest’ultimo, Samsung Galaxy A32 4G integra uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ e persino refresh rate a 90 Hz e sensore di impronte integrato.

Sotto alla scocca trovano posto un SoC MediaTek Helio G80 e fino a 8 GB di RAM. Lato software si segnala la presenza di Android 11 con One UI 3 out of the box. Ecco la scheda tecnica completa:

display Infinity-U Super AMOLED da 6,4″, risoluzione FHD+, refresh rate a 90 Hz, luminosità fino a 800 nit, vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Helio G80 octa-core a 12 nm con GPU Mali-G52 2EEMC2

4/6/8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage espandibile tramite microSD fino a 1 TB

Dual SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, 3.5mm audio jack, Dolby Atmos

sensore di impronte in-display

Android 11 con One UI 3

fotocamera posteriore da: 64 MP, f/1,8; 8 MP, ultra-wide, f/2,2; 5 MP di profondità; 5 MP macro; flash LED

fotocamera anteriore da 20 MP, f/2,2

dimensioni: 73,6 x 158,9 x 8,4 mm. Peso: 184 g

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 15 W

Samsung Galaxy A32 4G viene proposto nelle colorazioni Black, Purple e Blue (esiste anche White) e verrà venduto in Russia al prezzo di 19.990 rubli (circa 221 euro) per la variante da 4+64 GB e 21.990 rubli (circa 243 euro) per quella da 4+128 GB. Non è escluso il suo arrivo su altri mercati.

