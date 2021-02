Ha preso il via oggi Smart Home Sale, la nuova vendita promozionale su Mi Store online, lo store ufficiale di Xiaomi che commercializza anche i prodotti a marchio Redmi nel nostro Paese. Sono decine i prodotti offerti a prezzo scontato, a partire da quelli dedicati alla domotica, come recita il nome della promozione. Ecco dunque tutti i prodotti che potrete acquistare a prezzi vantaggiosi, insieme agli altri sconti e offerte proposti ai clienti.

Vendite lampo fino al 27 febbraio

Da oggi e fino al 27 febbraio si succederanno alcune offerte lampo, ciascuna della durata di 48 ore, con ottimi sconti sui prodotti più venduti. Si comincia oggi con POCO X3 64 GB, proposto a 219,90 euro invece di 269,90 euro, e si continuerà il 24 febbraio con POCO M3, proposto nella variante 4-128 GB a 139,90 euro invece di 179,90 euro.

Il 26 febbraio invece sarà la volta di Redmi Note 8 Pro, nella particolare colorazione Orange e nel taglio da 6-128 GB, che potrà essere vostro a 179,90 euro invece i 299,90 euro.

Gli smartphone in offerta fino al 28 febbraio

Redmi Note 9T 4-64 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro

Redmi Note 9T 4-128 GB a 269,90 euro invece di 299,90 euro

POCO X3 6-64 GB a 179,90 euro invece di 229,90 euro

POCO M3 4-64 GB a 119,90 euro invece di 159,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-64 GB a 229,90 euro invece di 299,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-128 GB a 309,90 euro invece di 399,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 429,90 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 549,90 euro invece di 649,90 euro

Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 159,90 euro invece di 259,90 euro

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 189,90 euro invece di 299,90 euro

Redmi Note 9S 6-128 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-64 GB a 189,90 euro invece di 269,90 euro

Redmi Note 9 3-64 GB a 139,90 euro invece di 199,90 euro

Redmi 9 3-32 GB a 99,90 euro invece di 149,90 euro

Redmi 9C 3-64 GB a 129,90 euro invece di 169,90 euro

Potete anche approfittare della possibilità di acquistare un bundle composto da uno smartphone, che cambia ogni due giorni, al quale potete abbinare uno dei cinque accessori proposti, anch’essi a rotazione con un forte sconto rispetto al prezzo di listino.

I dispositivi smart home in promozione

Non mancano ovviamente gli sconti legati agli accessori come power bank, smartwatch, smartband, caricabatterie, ma anche monitor per PC e cuffie true wireless. Ottime promozioni anche per i prodotti destinati alla casa intelligente, protagonisti dell’evento:

Xiaomi Mi Home Security Camera 1080p a 29,99 euro invece di 44,99 euro

Xiaomi Bedside Lamp 2 a 39,99 euro invece di 49,99 euro

Xiaomi Mi Smart Compact Projector a 429,99 euro invece di 599,99 euro

Xiaomi Mi 37W dual port car charger a 9,99 euro invece di 14,99 euro

Xiaomi Mi Electric Shaver S500 a 39,99 euro invece di 49,99 euro

Xiaomi Mi Smart Kettle a 39,99 euro invece di 49,99 euro

Xiaomi Mi Smart TV 4S 43″a 349,90 euro invece di 399,90 euro

Xiaomi Mi Smart TV 4S 55″a 449,90 euro invece di 499,90 euro

Oltre a queste promozioni, Xiaomi offre uno sconto di 15 euro su tutti gli ordini superiori ai 300 euro, 5 euro di sconto Extra per i nuovi clienti, e un coupon da 10 euro per ogni amico invitato che effettuerà un acquisto. Con quest’ultimo metodo è possibile ottenere fino a 50 euro di buoni sconto, da spendere su Mi Store online.