Il Mobile World Congress di Shanghai, come di consueto, ci permette di vedere in anteprima le novità dal mondo tech; oggi vi parliamo del FinchRing, il nuovo anello smart di casa Finch Technologies.

Il mondo dei dispositivi indossabili è in rapida evoluzione, con prodotti più o meno di nicchia che le aziende cercano di rendere sempre più utili e accessibili al grande pubblico. Questo è il caso degli anelli smart, che potrebbero diventare dispositivi sempre più utili grazie a partnership come quella annunciata tra Finch Technologies e Nreal.

Le due aziende hanno unito le forze per creare un wearable che va oltre le funzionalità di uno smart ring comune, in quanto porta “gesture intuitive e controlli hands-free su dispositivi per la realtà aumentata e virtuale, ma anche laptop, tablet e smartphone“.

Prestazioni (e dimensioni) fuori dal comune

Questo indossabile ha sicuramente dimensioni più generose di un classico anello smart o di un anello normale, ma offre molte più funzionalità, grazie anche alla presenza di un piccolo touchpad su un lato e di un sensore per la forza dall’altro; questi non sono però gli unici punti di forza di questo device, che non solo percepisce gesture eseguite nel campo visivo di chi lo indossa ma fornisce un esperienza fluida, grazie alla tecnologia brevettata IMU. FinchRing distingue i movimenti in qualsiasi istante e in qualsiasi posizione esso si trovi, anche fuori dal proprio campo visivo. L’indossabile potrà inoltre assistervi in qualsiasi condizione di luce e meteo, in quanto funziona in ambienti chiusi o all’aperto senza difficoltà.

Le novità però non sono finite qui perché questo smart ring infatti offre anche un feedback aptico, molto utile in diverse situazioni, in particolare nel caso in cui stiate controllando uno smartphone, dispositivi smart per la casa o stiate compiendo azioni in VR; questa funzione può essere sicuramente molto utile in quanto spesso un difetto della realtà virtuale, specialmente se si tratta di gaming, è proprio quello di una mancanza di risposte tattili da parte dei dispositivi utilizzati.

Il FinchRing è largo 13mm, pesa 18 grammi ed è spesso al massimo 5mm, queste dimensioni gli permettono di avere una durata della batteria dichiarata piuttosto buona, 4 ore di utilizzo continuativo; questa può essere ricaricata dell’80% in soli 20 minuti. Purtroppo non sono stati resi noti il costo e la data di disponibilità del device, ci auguriamo di non dover aspettare molto prima di vederlo sul mercato.