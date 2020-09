TIM Ten Go Senza Limiti XL è la nuova offerta dell’operatore italiano, in arrivo nei prossimi giorni. Si tratta di una proposta pensata per chi non vuole scendere a “compromessi” e desidera avere tutto illimitato, a eccezione dei GB in roaming. Vediamo i dettagli e il prezzo a cui dovrebbe essere proposta.

Minuti, SMS e Internet illimitato con TIM Ten Go Senza Limiti XL

A meno di cambiamenti dell’ultimo momento da parte di TIM, dal 15 settembre 2020 l’operatore proporrà ad alcuni clienti selezionati l’offerta ricaricabile TIM Ten Go Senza Limiti XL. La tariffa include:

minuti illimitati di chiamate verso tutti;

di chiamate verso tutti; SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; GB illimitati fino in 4G con velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Tutto questo al costo mensile di 17,99 euro, con attivazione gratuita. Le uniche limitazioni riguardano la velocità della rete, comunque sufficiente per qualunque tipologia di utilizzo, i GB in roaming (9 nei Paesi dell’Unione Europea) e lo streaming video, “bloccato” in SD. Il costo mensile potrà essere addebitato su credito residuo o su carta di credito con rinnovo automatico.

TIM Ten Go Senza Limiti XL dovrebbe poter essere attivata solo da alcuni clienti selezionati. Per maggiori informazioni continuate a seguirci o rivolgetevi nei prossimi giorni all’operatore.

