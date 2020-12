Le notizie che quotidianamente leggiamo circa la sicurezza online e la navigazione sul web, ci pongono spesso nella condizione di guardarci attorno alla ricerca di soluzioni in grado di proteggerci dal phishing e altre attività pensate per minare la sicurezza degli utenti online. I clienti TIM possono sfruttare un servizio specifico chiamato TIM Safe Web Plus realizzato appositamente per tutelare la sicurezza degli utenti sul web.

TIM Safe Web Plus per alcuni clienti

In queste ore, però, come testimoniano alcuni utenti, l’operatore telefonico italiano sta offrendo ad alcuni clienti TIM la possibilità di attivare gratuitamente il servizio di protezione TIM Safe Web Plus a patto che siano rispettate alcune specifiche condizioni. Entrando nel dettaglio, gli utenti TM che stanno ricevendo l’offerta tramite SMS o attraverso l’applicazione MyTIM, sono quelli muniti di una SIM TIM con attivo il servizio di convergenza TIM Unica.

In questo caso, inoltre, l’offerta di rete fissa associata deve avere attiva l’opzione Wi-Fi e Sicurezza; essa, al costo di 6 euro al mese, offre il servizio di protezione Safe Web Plus per la navigazione da rete fissa e la certificazione del Wi-Fi da parte di TIM.

Se queste condizioni dovessero essere rispettate, l’utente munito di SIM mobile di TIM può estendere la protezione della navigazione sul web sulla propria rete mobile e contestualmente attivare anche il Parental Control per monitorare l’attività dei più piccoli sul web.

