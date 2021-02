Nonostante siano ripetutamente circolari alcuni rumor secondo cui la serie Samsung Galaxy Note sarebbe destinata a sparire dal mercato, sono state puntuali le smentite ufficiali da parte del colosso sud coreano, che appare intenzionato a lanciare almeno un modello nel corso della prossima estate.

È possibile che Samsung decida si chiudere in bellezza nell’anno del decennale della serie Galaxy Note, creando una Fan Edition pensata per i tanti fan della serie. Ecco che il designer italiano Giuseppe Spinelli, noto nell’ambiente con lo pseudonimo di Snoreyn, ha voluto realizzare una serie di immagini render di quello che potrebbe essere un Samsung Galaxy Note 21 FE, in versione bianca.

Per Samsung non si tratterebbe di una novità assoluta, visto che nel 2017 ha “riciclato” i Galaxy Note 7 ritirati rimettendoli sul mercato, con le opportune modifiche, come Samsung Galaxy Note Fan Edition. LetsGoDigital, che ha collaborato con il designer italiano, ha ipotizzato anche alcune delle specifiche tecniche del nuovo smartphone, che potrebbe essere lanciato sul mercato con un prezzo particolarmente aggressivo.

Ecco perché Samsung Galaxy Note 21 FE potrebbe avere una cover posteriore in plastica, uno schermo da 6,5 pollici FullHD+ con una batteria da 4.100 mAh per garantire una buona autonomia. E sotto la scocca potremmo ritrovare lo Snapdragon 865 per la versione USA e Cina e il SoC Exynos 990 per li altri mercati. Si tratta di chipset sufficientemente potenti da garantire prestazioni di ottimo livello senza però andare a pesare in maniera eccessiva sul costo finale del dispositivo.

Ovviamente il designer si aspetta che venga mantenuta la S Pen, vera icona dell’intera serie Galaxy Note, mentre a bordo dello smartphone dovrebbe trovare posto Android 11 con interfaccia personalizzata One UI 3.1. Per quanto riguarda il design, è più che probabile che Samsung decida di utilizzare quello adottato sulla serie Galaxy S21, almeno per quanto riguarda la parte posteriore, con il modulo fotocamera “fuso” con il frame laterale.

Difficile ipotizzare i prezzi, soprattutto visto che stiamo parlando di un dispositivo che esiste solo nell’immaginazione di un designer e che in realtà potrebbe non vedere mai la luce. Per scoprirlo dovremo attendere ancora qualche mese (la serie Note viene annunciata solitamente in agosto), ma è lecito pensare che il prezzo di vendita sia quanto meno simile a quello di Samsung Galaxy Note 20 5G, che tra qualche mese potrebbe essere reperibile attorno ai 700 euro.

Fateci sapere nel box dei commenti cosa pensate di un possibile Samsung Galaxy Note 21 FE.