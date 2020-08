OnePlus 8 è il primo smartphone dell’azienda cinese ad essere ufficialmente certificato Android Enterprise Recommended, con altri due smartphone del produttore che riceveranno la certificazione nel prossimo futuro.

Android Enterprise Recommended è un programma lanciato da Google un paio di anni fa che consiste in una lista di smartphone certificati direttamente dal colosso di Mountain View e considerati adatti ad un utilizzo in ambito professionale.

Tra i requisiti per ottenere la certificazione, che cambiano periodicamente, troviamo alcuni criteri hardware e software: OnePlus 8 è il primo smartphone del produttore ad entrare a far parte di questa lista, ma è stato confermato che a breve verranno certificati anche OnePlus 8 Pro e il più recente OnePlus Nord.

Attualmente il programma Android Enterprise Recommended conta 182 dispositivi, ma con la crescente popolarità di OnePlus in occidente possiamo dare quasi per scontato che tutti, o quasi, i futuri dispositivi del produttore entreranno a far parte di questo programma.

