Very Mobile lancia Promo Cashback: un mese di ricarica omaggio con queste offerte

Neanche il tempo di parlare della proroga dell’iniziativa Very Sorpresa per le attivazioni online che Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, ne ha già lanciato una nuova: Promo Cashback prende il via oggi, 25 gennaio 2021 e, salvo proroghe, terminerà il 14 febbraio prossimo.

Come spiegato in modo chiaro e sintetico sul sito ufficiale dell’operatore, Promo Cashback, che è valida sia in caso di acquisto online che presso i rivenditori, consiste in un mese di ricarica omaggio per i nuovi clienti che attiveranno due specifiche offerte operator attack.

In particolare, la ricarica omaggio del valore dell’offerta sottoscritta verrà erogata al cliente una volta completata la procedura di attivazione, verrà confermata da un SMS apposito e sarà naturalmente visibile nell’app ufficiale dell’operatore.

La promozione, infatti, vale soltanto in abbinamento a due offerte del listino di Very Mobile e soltanto per i clienti provenienti da determinati operatori in target, come Iliad, Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce e vari operatori virtuali (BT Enia, BT Italia, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

Per quanto riguarda le offerte, si tratta delle: