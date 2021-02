Sin dal lancio ufficiale lo scorso agosto, Microsoft Surface Duo ha stuzzicato la curiosità di appassionati e addetti ai lavori per il suo speciale form factor, studiato dal colosso di Redmond per mettere a disposizione degli utenti un dispositivo che possa offrire qualcosa di più sia in ambito multimediale che in quello lavorativo.

Fino a questo momento lo smartphone di Microsoft è stato venduto in esclusiva negli Stati Uniti ma la prossima settimana la situazione cambierà, in quanto il device farà il suo debutto anche nel Vecchio Continente.

Microsoft Surface Duo si prepara a sbarcare anche in Europa

Stando a quanto reso noto dal colosso di Redmond, Microsoft Surface Duo sarà disponibile in Europa a partire da giovedì 18 febbraio in alcuni mercati selezionati (Francia, Germania e Regno Unito) al prezzo di 1.549 euro (o, in Inghilterra, a 1.349 sterline). Gli utenti interessati ad acquistare lo smartphone nonostante il prezzo poco competitivo dovranno affidarsi al Microsoft Store o a Currys PC World.

Ricordiamo che a caratterizzare lo smartphone di Microsoft è il suo doppio schermo con un meccanismo di apertura che ricorda quello di un piccolo notebook (basato su una cerniera che consente un movimento fino a 360°). Da aperti, i due display AMOLED possono vantare una diagonale da 8,1 pollici con una risoluzione di 2.700 x 1.080 pixel (ciascuno di essi ha una diagonale da 5,6 pollici e una risoluzione di 1.800 x 1350 pixel).

Tra le altre principali feature di Microsoft Surface Duo troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata (manca la possibilità di espansione via MicroSD), una fotocamera da 11 megapixel, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali montato sulla parte laterale, il supporto eSIM e una batteria da 3.577 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 18 W).

Probabilmente nelle prossime settimane il device inizierà ad essere commercializzato anche in altri Paesi. Staremo a vedere.