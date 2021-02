Il brand di lusso Montblanc ha rilasciato il suo primo smartwatch nel 2017, al quale è seguito Summit 2 un anno dopo. All’inizio del 2020 l’azienda annunciato una versione “plus” , mentre lo scorso novembre sono emersi dei rumor relativi a un prodotto meno costoso.

Dopo essere stato individuato l”interno di Google Play Console a novembre 2020, lo smartwatch Montblanc Summit Lite è stato annunciato poco meno di un mese fa talmente in sordina che la stampa di settore si è accorta solo in questi giorni della sua esistenza.

Grazie a un articolo che parla di Facer for Wear OS precaricato su questo prestigioso orologio, siamo a conoscenza dell’esistenza dello stesso e ne riassumiamo le caratteristiche.

Specifiche dello smartwatch Montblanc Summit Lite

Montblanc Summit Lite offre un display AMOLED da 1,19 pollici (390 × 390) racchiuso in uno chassis da 43 mm nero o grigio piuttosto spesso compatibile con cinturini da 22 mm. La dimensione dello schermo è identica al Summit 2 da 42 mm, ma più piccola del Summit 2+ da 43,5 mm che sfoggia un display da 1,28 pollici e offre connettività LTE.

Lo smartwatch di Montblanc mette a disposizione tre vistosi pulsanti in acciaio inossidabile con quello centrale munito di una corona rotante. Rispetto agli altri orologi Montblanc, lo schermo è protetto da Gorilla Glass invece che da zaffiro, mentre il corpo è in alluminio riciclato e non in acciaio inossidabile. La resistenza all’acqua è valutata a 5 ATM come il Summit 2, mentre il Summit 2+ è certificato IPX8.

Lo smartwatch Montblanc Summit Lite è alimentato dallo Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm con 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. I sensori standard includono frequenza cardiaca, barometro, accelerometro, giroscopio e luce ambientale. E’ presente un microfono, ma nessun altoparlante, mentre la connettività include Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), GPS e NFC per i pagamenti.

Il Summit Lite è attualmente elencato sul sito europeo di Montblanc al prezzo di 815 euro con cinturini in tessuto o gomma.

E’ pur vero che il lusso non conosce crisi, ma sembra che per Montblanc questo settore non abbia nemmeno bisogno di tanta propaganda.

