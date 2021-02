Lo studio mostra che gli utenti di iPhone hanno una probabilità del 75% di guardare il loro device durante un film, rispetto al 59% degli utenti Android, ma in quali delle cattive abitudini con lo smartphone cadono più spesso le donne rispetto agli uomini?

Lo studio evidenzia che le donne sono più inclini a utilizzare lo smartphone durante un film, fotografare il cibo, immortalare più volte lo stesso soggetto e postare troppo sui social.

Gli uomini invece si distinguono per l’utilizzo dello smartphone durante la conversazione con il partner, non rispondere ai messaggi, usare il dispositivo a tavola, mettere il like ai post volgari, utilizzare lo smartphone durante la guida e nei momenti di intimità.

Gli utenti iPhone hanno maggiori probabilità di ottenere un appuntamento

Sebbene gli utenti Android siano meno peggiori in questi comportamenti rispetto a chi utilizza iOS, l’anno scorso Compare My Mobile ha condotto uno studio di relazione diverso, dal quale è emerso che gli utenti iPhone hanno maggiori probabilità di ottenere un appuntamento rispetto agli utenti Android.

Potremmo concludere dicendo che sembra più difficile per un utente Android trovare un partner, ma una volta ci riesce è più probabile che lo mantenga. Se volete mettervi alla prova potete consultare cosa va in onda stasera in TV.

