Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, che ha appena dato il via al rilascio di una nuova versione beta per gli smartphone con a bordo Android: stiamo parlando della versione 2.21.3.13 beta, già disponibile al download.

Novità WhatsApp Beta 2.21.3.13

Le novità di questa nuova versione di WhatsApp Beta sono sostanzialmente due: la prima riguarda l’introduzione di un nuovo badge per le menzioni nei gruppi e la seconda è legata all’aggiunta di un nuovo pacchetto di adesivi animati chiamato Taters n Tots.

Come installare WhatsApp Beta 2.21.3.13

L’aggiornamento alla versione 2.21.3.13 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android è attualmente in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Chi, invece, non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare tale release ha la possibilità di farlo installando manualmente l’APK della versione 2.21.3.13 di WhatsApp Beta per Android, che può essere scaricato da APKMirror (seguendo questo link).